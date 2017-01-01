ФБР опубликовало документы по исследованию йети

В 1976-1977 годах Бюро занималось проверкой образца с возможными волосами снежного человека.

Федеральное бюро расследований США в среду, 5 июня, опубликовало 22 документа из закрытого архива, связанных с расследованием по поводу возможного существования снежного человека, сообщает ТАСС

В материалах, датированных 1976 и 1977 годами, приводится анализ неопознанного образца волос и ткани, который мог принадлежать йети.

В августе 1976 года руководитель американского центра, занимавшегося вопросом существования снежного человека, Питер Бирн отправил письмо в ФБР. В нем он постарался убедить бюро проверить образец, состоящий из 15 волос, "прикрепленных к крошечному кусочку кожи".

Ведомство согласилось в порядке исключения изучить их "в интересах научного исследования". В письме помощника руководителя занимающегося научно-техническими вопросами отдела ФБР Джея Кокрана от февраля 1977 года говорится, что бюро провело тщательный анализ данного образца. "Волосы, которые вы недавно отправили в лабораторию ФБР от лица информационного центра и выставки йети были исследованы с помощью микроскопии проходящего и падающего света. <...> В результате этих анализов было сделано заключение, что происхождение волос относится к семейству оленевых", - заключил он.

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