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В США в аэропорту произошел взрыв, есть пострадавшие

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Двоих потерпевших госпитализировали, один из них находится в тяжелом состоянии. Еще десятерым оказали помощь на месте.

В американском аэропорту города Розуэлл штата Нью-Мексико произошел взрыв, в результате чего пострадали более десятка человек. Об этом сообщает CNN.

Как сказал капитан полиции штата Лэнс Бейтман, мощный взрыв произошел в одном из промышленных зданий аэропорта. В настоящее время специалисты пытаются установить причины взрыва, ведется расследование.

Пострадавшими от взрыва оказались 12 сотрудников пожарной службы, которые занимались упаковкой фейерверков. Их готовили ко Дню независимости США (4 июля).

Полицейские сообщают, что двое потерпевших были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии. Еще десятерым оказали помощь на месте.

 
 
Ранее сообщалось, что на съемках фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв. Контролируемый взрыв ранил одного из членов съемочной группы и повредил декорации.
 
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Теги: США, аэропорт, взрыв
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Источник: korrespondent.net

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