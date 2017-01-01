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В Японии поезд метро сошел с рельсов

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ЧП произошло из-за неубранного стрелочного механизма. На момент инцидента в поезде находилось более сотни пассажиров.
В результате инцидента никто из них не пострадал
В результате инцидента никто из них не пострадал
jtheatre.info

Поезд сошел с рельсов на линии метро в японском городе Иокогама, расположенном рядом с Токио. Об этом сообщил телеканал  NHK.

В поезде находились около 120 пассажиров. В результате инцидента никто из них не пострадал. Движение по "голубой" ветке метро, проходящей через центр города, временно приостановлено.

Как отмечает телеканал, ЧП произошло из-за неубранного стрелочного механизма, который используется для перевода технического поезда, проводящего ночные инспекции, с основных рельсов на вспомогательные. Такие технические проверки осуществляются регулярно. Это первый сход с рельсов поезда на "голубой" ветке метро Иокогамы после ее открытия в 1972 году.

Ранее сообщалось, что из-за ЧП в метро Москвы пассажиры несколько часов провели под землей. В московском метро застряли три состава, в которых находилась тысяча человек. Людей начали эвакуировать только через полтора часа после инцидента.

 

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Теги: Метрополитен, Япония, метро, Поезд, рельсы
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Источник: korrespondent.net

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