МН17: появились новые доказательства вины РФ к катастрофе

Российские журналисты обнародовали интересные военные документы.

Российские журналисты нашли новые доказательства причастности российских военных к авиакатастрофе малайзийского боинга МН17 в небе над Донбассом летом 2014 года. Тогда погибли 298 человек. Об этом пишет издание Новая газета.

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Журналисты опубликовали военные документы без грифа “секретно”. Это, в частности, документы, касающиеся безопасности на дорогах общего пользования при передвижении российских войск в июне 2014 года, а также выписки из приказов о заключении военнослужащих на обеспечение и выдаче сухпайка.

Из этих документов видно, что в день катастрофы возле границы в Ростовской области пребывали 170 военнослужащих подразделений Противотанковой обороны РФ. Они получили сухпайки на 5 дней.

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22 июня 2014 года некий капитан Беляев приказал организовать сопровождение военной техники на дорогах общего пользования.

Приказ капитана скриншот

Среди техники, которую должны были сопровождать, КамАЗ с номером 4267 АН, который позже заметили во время перевозки Бука в Миллерово Ростовской области.

Далее развитие событий можно реконструировать по документам питания личного состава.

Список личного состава скриншот

Из документов следует, что протиракетники прибыли в Миллерово почти на три недели позже, чем их техника; они были зачислены на котельное обеспечения, тут же с него сняты, но при этом получили сухпайки на 5 суток. Судя по этим деталей, протиракетники явно не собирались долго задерживаться с “боевым дежурством” в 30 км от границы и вместе с сухпайком будто вышли из Миллерово в другое место. Так ли это? И как объяснить, что вскоре одна из машин курской бригады ПВО оказалась замеченной по другую сторону границы? - пишет издание.

Напомним, Малайзия требует доказательств вины России. Сбившая самолет ракета российского типа, но она также могла быть изготовлена в Украине, считает премьер страны.