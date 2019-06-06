Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

МН17: появились новые доказательства вины РФ к катастрофе

Комментариев: 0
Российские журналисты обнародовали интересные военные документы.
СМИ нашли доказательства против РФ
СМИ нашли доказательства против РФ
EPA/UPG

Российские журналисты нашли новые доказательства причастности российских военных к авиакатастрофе малайзийского боинга МН17 в небе над Донбассом летом 2014 года. Тогда погибли 298 человек. Об этом пишет издание Новая газета.

Читай также: Нидерланды согласились участвовать в процедурах ЕСПЧ по делу о боинге МН17

Журналисты опубликовали военные документы без грифа “секретно”. Это, в частности, документы, касающиеся безопасности на дорогах общего пользования при передвижении российских войск в июне 2014 года, а также выписки из приказов о заключении военнослужащих на обеспечение и выдаче сухпайка.

Из этих документов видно, что в день катастрофы возле границы в Ростовской области пребывали 170 военнослужащих подразделений Противотанковой обороны РФ. Они получили сухпайки на 5 дней.

Читай также: Крушение Боинга на Донбассе: ЕСПЧ уведомил РФ о получении 380 исков

22 июня 2014 года некий капитан Беляев приказал организовать сопровождение военной техники на дорогах общего пользования.

Приказ капитана
Приказ капитана
скриншот

Среди техники, которую должны были сопровождать, КамАЗ с номером 4267 АН, который позже заметили во время перевозки Бука в Миллерово Ростовской области.

Далее развитие событий можно реконструировать по документам питания личного состава.

Список личного состава
Список личного состава
скриншот

Из документов следует, что протиракетники прибыли в Миллерово почти на три недели позже, чем их техника; они были зачислены на котельное обеспечения, тут же с него сняты, но при этом получили сухпайки на 5 суток. Судя по этим деталей, протиракетники явно не собирались долго задерживаться с “боевым дежурством” в 30 км от границы и вместе с сухпайком будто вышли из Миллерово в другое место. Так ли это? И как объяснить, что вскоре одна из машин курской бригады ПВО оказалась замеченной по другую сторону границы? - пишет издание.

Напомним, Малайзия требует доказательств вины России. Сбившая самолет ракета российского типа, но она также могла быть изготовлена в Украине, считает премьер страны.

Поделись:
Теги: МН17, боинг, РФ, сбитый самолет, РФ, доказательства
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
fulminate    06.06.2019, 10:09
Оценка:  0
fulminate
ВСУ в то время активно использовали авиацию. Вот и решил "братский" Украине народ поддержать сепаров системами ПВО. Но в следствии российской рукожопости сбили боинг, перепутав его транспортным самолетом ВСУ. Это мое мнение...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь