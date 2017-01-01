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Папа Римский и Путин поговорят об Украине

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Понтифик встретится в Ватикане с российским президентом.
Папа Римский встретится с Путиным
Папа Римский встретится с Путиным
EPA/UPG

Папа Римский Франциск встретится с российским президентом Владимиром Путиным в Ватикане. Дата встречи - 4 июля. Об этом сообщил представитель Ватикана Алессандро Джизотти, передает AFP.

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Ранее Кремль подтвердил, что Путин посетит Италию, но даты и цели визита в эту страну у Путина не называли.

Я могу подтвердить, что Святейший Отец примет президента России Владимира Путина в Ватикане 4 июля, - сообщил Алессандро Джизотти.

Известно, что Папа Римский хочет обсудить с Путиным ситуацию на Донбассе и Ближнем Востоке.

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К слову, Папа Римский несколько раз призывал к мирному урегулированию конфликта на Донбассе и обещал поддерживать все гуманитарные проекты, которые направлены на помощь мирному населению региона.

Напомним, Папа Римский одобрил изменение текста “Отче наш“. Франциск считает, что нововведение должно применяться в молитве “Отче наш“ во всем мире.

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Теги: Путин, Папа Римский, встреча, Ватикан, Украина
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