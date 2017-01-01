Папа Римский и Путин поговорят об Украине

Понтифик встретится в Ватикане с российским президентом.

Папа Римский Франциск встретится с российским президентом Владимиром Путиным в Ватикане. Дата встречи - 4 июля. Об этом сообщил представитель Ватикана Алессандро Джизотти, передает AFP.

Читай также: Папа Римский приравнял аборт к найму киллера

Ранее Кремль подтвердил, что Путин посетит Италию, но даты и цели визита в эту страну у Путина не называли.

Я могу подтвердить, что Святейший Отец примет президента России Владимира Путина в Ватикане 4 июля, - сообщил Алессандро Джизотти.

Известно, что Папа Римский хочет обсудить с Путиным ситуацию на Донбассе и Ближнем Востоке.

Читай также: Папа Римский назвал “величайшей жестокостью“ стену США с Мексикой

К слову, Папа Римский несколько раз призывал к мирному урегулированию конфликта на Донбассе и обещал поддерживать все гуманитарные проекты, которые направлены на помощь мирному населению региона.

Напомним, Папа Римский одобрил изменение текста “Отче наш“. Франциск считает, что нововведение должно применяться в молитве “Отче наш“ во всем мире.