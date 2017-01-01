Меня поразила встреча с Зеленским, - сенатор США Портман

Сенатор отчитался перед своими коллегами об итогах встречи с Владимиром Зеленским в Брюсселе.

Американский сенатор Роб Портман позитивно охарактеризовал нового украинского президента Владимира Зеленского во время своего доклада об итогах встречи. Видео доклада Портмана появилось в сети.

Он умный, хороший собеседник и решительно настроен, - такими словами Портман охарактеризовал Зеленского.

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Он также похвалил украинского лидера за уместность и скромность. Портман рассказал, что Зеленский очень скромно говорит о поддержке 73% процентов украинцев. Он ответил, что это нельзя назвать популярностью, а скорее стремлением к изменениям, реформам и улучшению уровня жизни в стране.

Портман рассказал, что встреча с Зеленским длилась почти час и затронула широкий круг вопросов, включая российскую агрессию, пропаганду, захват украинских моряков, украинские реформы, а также поддержку диаспоры.

Мы хорошо пообщались о российской агрессии в Крыму и на Донбассе. Президент Зеленский посетил контактную линию, где происходят бои. Я был там в прошлом году. Там идет настоящая война. 13000 человек были убиты на восточной границе Украины, на контактной линии. Он открыто говорил о храбрости воинов, а также об их потребности в плане вооруженных систем и базовых условий, - отметил сенатор.

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Портман отметил, что они с Зеленским обсудили сотрудничество между странами в плане помощи в освобождении украинских моряков, глушения сигнала телевидения в ОРДЛО, борьбы с российской пропагандой.

Я вернусь в Украину с надеждой. Надеждой на то, что Украина готова написать новую главу своей истории и это будет глава свободы, где правительство и общество действуют в интересах всех граждан. США должны продолжать быть хорошим другом и союзником на этом пути, - подчеркнул Портман.

Напомним, сенатор Портман пообещал поддержку Украине. Сопредседатель Совета Украины в Сенате США прокомментировал встречу с Владимиром Зеленским.