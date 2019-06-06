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ООН имеет проблемы с финансированием - генсек

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Одной из причин стала задержка ежегодных взносов, в том числе со стороны крупнейшего донора - США.
Генсек ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН Антониу Гутерреш

Организация объединенных наций столкнулась с финансовыми проблемами из-за устаревшей схемы управления бюджетом. Об этом в четверг, 6 июня, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая на открытии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает ТАСС.

Он также отметил, что еще одной причиной финансовых трудностей являются запаздывания ряда стран с выплатами в бюджет организации.

"У нас действительно трудная ситуация с деньгами, за годы эта проблема ухудшилась, использовалась устаревшая схема управления бюджетом - эту проблему надо решать, и это обсуждается в рамках Генассамблеи", - отметил генсек.

В то же время он выразил уверенность, что финансовые сложности могут быть преодолены, "если все страны будут своевременно и в полном объеме делать взносы в бюджет организации".

Согласно регламенту организации, страны должны делать денежные переводы в бюджет ООН не позднее 31 января каждого года. В текущем году 102 страны полностью выполнили свои финансовые обязательства в указанный срок. В то же время США, один из крупнейших доноров, в 2019 году еще не перевели свою часть финансирования ООН.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития".

США утрачивают статус мирового лидера – генсек ООН

Ранее Антониу Гутерреш заявлял, что мировой порядок становится все более хаотичным.

 

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Теги: США, ООН, деньги, финансирование
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Arfan    06.06.2019, 16:01
Оценка:  0
Arfan
На хрена это организация нужна, ужу ничего не решает в мире.
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