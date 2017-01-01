В Европе изъяли 140 тонн кокаина за год

Распространению наркотиков способствует продажа через социальные сети и популярные мессенджеры.

Из всей партии наркотиков на Бельгию пришлось 45 тонн AFP

Европейские власти изъяли рекордную партию чистого кокаина. Об этом говорится в отчете агентства по наркотикам ЕС, передает AFP в четверг, 6 июня.

Сообщается, что государствами-членами за 2017 год в сумме было изъято 140 тонн кокаина.

Больше всего изъятых наркотиков приходятся на Бельгию (45 тонн), на втором месте оказалась Испания (41 тонна). Серьезной проблемой эксперты называют увеличение объема перевозок через морские контейнеры.

В центре мониторинга наркотических средств и наркомании отмечают, что распространению наркотиков также помогают продажи через социальные сети и защищенные шифрованием мессенджеры.

"Неуклонно растет размер рынка и продажи через Интернет и даркнет", сказал руководитель Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании Алексис Гусдел.

Уровень чистоты кокаина на улицах значительно вырос в 2017 году, при этом розничная стоимость наркотика оставалась стабильной. Средняя стоимость уличного кокаина в Евросоюзе составляет от 55 до 82 евро за грамм.

В докладе говорится, что синтетические наркотики, имитирующие действие природных наркотиков, таких как героин, стали более распространенными.

В 2018 году в Европе было обнаружено одиннадцать новых синтетических опиоидов, обычно в форме порошков, таблеток и жидкостей.

Ранее СБУ и Европол задержали членов наркокартеля, ввозившего контрабандой в Украину наркосодержащие лекарства из Франции.

Также сообщалось, что полиция Японии изъяла крупнейшую в истории страны партию наркотиков.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet