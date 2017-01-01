В РФ начали обсуждать идею повторного референдума в Крыму

Оккупанты ответили на требование США касательно повторного референдума в Крыму.

Крымские и российские политики приступили к активной дискуссии касательно проведения повторного референдума в аннексированном украинском полуострове. Об этом пишут Новости Крыма.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров публично сознался, что в 2014 году госсекретарь США Джон Керри предложил руководству РФ провести повторный референдум в Крыму, чтоб вопросов касательно законности аннексии полуострова не возникало.

Так российский сенатор Игорь Морозов заявил, что “проводить в Крыму повторный референдум о статусе полуострова не имеет смысла”.

Нет никакого смысла еще раз проверять волю крымчан. Они сказали свое слово в марте 2014 года. Совершенно очевидный результат будет и в этот раз (если провести повторный референдум, - ред.), но это уже будет нарушение конституционных прав нашего народа, тех, кто проживает в регионе, который называется Республика Крым, - заявил сенатор.

Высказался по этому поводу также так называемый "губернатор" Севастолоя. На вопрос о том, вернулся ли бы город в состав РФ при повторном референдуме, Овсянников ответил:

Это даже не обсуждается. Это видно. Если вы побываете в городе, то вы просто это почувствуете. Чтобы поднимать этот вопрос, надо просто побывать в Севастополе.

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Напомним, Зеленский хочет провести референдум о вступлении в НАТО. Сначала украинцам нужно объяснить, "что Альянс – это не страшно", а потом провести референдум, считает президент.