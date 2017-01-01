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США испытали электромагнитную пушку – СМИ

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Испытания прошли на Северо-западном военном полигоне. Помимо баллистических характеристик оценивалось воздействие оружия на окружающую среду.
Пушке удалось разогнать снаряд до шести Махов
Пушке удалось разогнать снаряд до шести Махов
Скриншот

ВМС США протестировали новый тип электромагнитной пушки – рельсотрона. Снаряд удалось разогнать до 7400 километров в час. Об этом накануне сообщило издание Space.com.

Испытания проходили на Северо-западном военном полигоне, где помимо баллистических характеристик оценивалось воздействие оружия на окружающую среду.

По информации издания, в ходе недавних испытаний электромагнитной пушке удалось разогнать снаряд до шести Махов (скорости, в шесть раз превышающей скорость звука – ред.) – 7400 километров в час.

Также отмечается, что в скором времени запланированы испытания нового оружия на кораблях.

Кроме того, в США намерены использовать рельсотрон при освоении Луны. Впервые идеи о том, что с поверхности спутника Земли можно запускать грузы в космос, высказывались еще в 1974 году.

Ранее в феврале СМИ сообщили, что Китай провел испытания рельсотрона. Китайским военным уже удалось установить электромагнитную пушку на корабле и ее начали испытывать в море.

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Теги: армия и вооружение, США, оружие, ВМФ, ВМС, военная техника, Артиллерия, пушка
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Источник: korrespondent.net

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