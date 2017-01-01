Африканский союз приостановил членство Судана из-за протестов

В ходе протестов в Судане убиты около 100 человек, еще около 500 пострадали. Оппозиция и военный совет прервали переговоры.

Африканский союз временно приостановил членство Судана на фоне массовых протестов в этой стране. О принятии этого решения, которое незамедлительно вступило в силу, сообщил один из органов организации, Совет по миру и безопасности, в своем микроблоге в Twitter в четверг, 6 июня.

Судан сможет возобновить участие в деятельности Африканского союза после того, как его жители сформируют переходное правительство, которое возглавят гражданские лица, указывает далее Совет, отмечая, что это "единственный способ выйти из сложившегося кризиса".

По данным объединения суданских врачей, в ходе протестов с 3 по 5 июня в стране были убиты более 100 человек, при этом 40 трупов были обнаружены в реке Нил, а еще около 500 людей пострадали.

Врачи указывают на то, что больницы в стране переполнены и не хватает медперсонала. Кроме того, во многих населенных пунктах плохо работают интернет и мобильная связь.

3 июня суданские военные, захватившие власть в апреле 2019 года, разогнали палаточный лагерь активистов в столице страны Хартуме. На следующий день провалились переговоры между оппозицией и военнослужащими. Оппозиционные активисты отказались от проведения новых выборов и от других предложений военных. Те, в свою очередь, заявили о выходе изо всех ранее достигнутых двусторонних договоренностей, а также о проведении перевыборов в течение ближайших девяти месяцев.

В апреле военные свергли президента Судана Омар аль-Башира, правившего последние 30 лет. Его сначала подвергли домашнему аресту, а затем поместили в тюрьму для особо опасных преступников. 15 мая представители совета заявили, что договорились с оппозицией о трехлетнем переходном периоде, в течение которого у власти будет находиться временное правительство.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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