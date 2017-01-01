Жертвами ДТП с автобусом в Дубае стали 17 человек

Туристический автобус, возвращавшийся из Омана, попал в дорожно-транспортное происшествие в Дубае.

В Дубаи разбился автобус с туристами Arabian Business

Число погибших в результате аварии с участием туристического автобуса в Дубае увеличилось до 17 человек, сообщает Gulf News

Еще девять пассажиров получили ранения. Национальности пассажиров и другие подробности происшествия пока не сообщаются.





В Мексике в результате ДТП с автобусом погибли 23 человека

Отмечается, что водитель пассажирского автобуса проигнорировал правила и поехал по трассе, не предназначенной для автобусов, где врезался в дорожный знак.

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