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Перу вводит визовый режим с Венесуэлой

Комментариев: 1
Из-за увеличивающегося количества мигрантов власти Перу решили ввести визовый режим с Венесуэлой.
Из Венесуэлы массово бегут люди
Из Венесуэлы массово бегут люди
Getty Images
 
В правительстве Перу приняли решение ввести визовый режим с соседней Венесуэлой из-за большого потока мигрантов, сообщает El Comercio.
 
По словам президента Перу Мартина Вискарра, он хочет "безопасную и упорядоченную миграцию", но такой она может быть только при ужесточении пограничного контроля. 
 
С 15 июня в Перу смогут въехать только те венесуэльцы, которые будут иметь соответствующую визу.
 
Миграционная служба Перу отметила, что за время кризиса в Боливарианской Республике в страну въехали 800 тысяч венесуэльцев.

В Венесуэле уже долгое время длится экономический кризис, усугубленный действием финансовых и экономических санкций против страны. Инфляция в Венесуэле достигла 130 000% в 2018 году.

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Теги: Венесуэла, Перу, мигранты, безвизовый режим
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ira0958    07.06.2019, 05:31
Оценка:  0
Ira0958
когда же вы уже прогоните этого дятла Мадуру ?
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