ЕС готов поддержать новый перенос Brexit – СМИ

Евросоюз пойдет на этот шаг, если власти Великобритании не смогут утвердить условия Brexit до 31 октября.



В Европейском Союзе могут поддержать новую отсрочку по Brexit, сообщает

В Европейском Союзе могут поддержать новую отсрочку по Brexit, сообщает The Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что ЕС пойдет на этот шаг, если власти Великобритании не смогут утвердить условия Brexit до 31 октября.



В Евросоюзе считают, что представители правящей партии в британском парламенте не поддержат Brexit "без сделки".



При этом в Брюсселе уверены, что подобное приведет к расформированию правительства и второму референдуму по Brexit в Британии.

Напомним, 24 мая Тереза Мэй объявила, что покинет пост премьер-министра и лидера Консервативной партии 7 июня. Европейские политики выразили надежду на упорядоченный выход Великобритании из ЕС.

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