Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Наводнения в Малайзии: эвакуированы более тысячи человек

Комментариев: 0
Причиной наводнения в Малайзии стали сильные осадки, продолжающиеся на востоке страны около недели.
Наводнение в Малайзии
Наводнение в Малайзии


Более тысячи человек эвакуированы из своих домов в связи с сильными наводнениями, обрушившимися на восточную часть Малайзии, сообщает The Straits Times.

Наиболее существенные разрушения отмечаются в центральных и северных районах штата Саравак, где высота вышедшей из берегов рек увеличилась до пяти метров.

Причиной наводнения являются сильные осадки, продолжающиеся на востоке страны около недели. Власти оперативно отправили в регион помощь, в том числе палатки для беженцев, питьевую воду, продукты и медикаменты.

Синоптики ожидают, что в ближайшие сутки объем осадков уменьшится.

Напомним, ранее в Сербии в связи с масштабными наводнениями объявили режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, в Боснии и Хорватии реки вышли из берегов и затопили десятки домов и дорог.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: наводнение, Малайзия, эвакуация, наводнения
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь