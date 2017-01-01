Наводнения в Малайзии: эвакуированы более тысячи человек

Причиной наводнения в Малайзии стали сильные осадки, продолжающиеся на востоке страны около недели.



Более тысячи человек эвакуированы из своих домов в связи с сильными наводнениями, обрушившимися на восточную часть Малайзии, сообщает The Straits Times.





Причиной наводнения являются сильные осадки, продолжающиеся на востоке страны около недели. Власти оперативно отправили в регион помощь, в том числе палатки для беженцев, питьевую воду, продукты и медикаменты.



Синоптики ожидают, что в ближайшие сутки объем осадков уменьшится.



Напомним, ранее в Сербии в связи с масштабными наводнениями Наиболее существенные разрушения отмечаются в центральных и северных районах штата Саравак, где высота вышедшей из берегов рек увеличилась до пяти метров.Причиной наводнения являются сильные осадки, продолжающиеся на востоке страны около недели. Власти оперативно отправили в регион помощь, в том числе палатки для беженцев, питьевую воду, продукты и медикаменты.Синоптики ожидают, что в ближайшие сутки объем осадков уменьшится.Напомним, ранее в Сербии в связи с масштабными наводнениями объявили режим чрезвычайной ситуации . Кроме того, в Боснии и Хорватии реки вышли из берегов и затопили десятки домов и дорог

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