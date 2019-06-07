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В Германии жестоко убили участницу украинских талант-шоу

Комментариев: 3
Тело украинки выбросили в Рейн.
Аллу Клишту убили и выкинули в Рейн
Аллу Клишту убили и выкинули в Рейн
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В Германии жестоко убили известную украинку Аллу Клишту, которая участвовала в популярных талант-шоу. По данным полиции, женщину сначала убили, а бездыханное тело выбросили в реку Рейн, передает Daily Mail.

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33-летнюю женщину начали искать после того, как она не вышла на работу в парк развлечений “Европа Парк” в немецком городе Руст.

Полиция пока напрочь отказывается от разглашения подробностей громкого убийства, ссылаясь на тайну следствия.

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Известно, что в убийстве украинки подозревают ее 30-летнего бойфренда. Его задержали, но официальных обвинений пока не предоставили.

К слову, Алла Клишта в 2011 году участвовала в популярном талант-шоу “Україна має талант”. После участия в этом шоу Клишта уехала работать в Германию.

Напомним, появились шокирующие детали убийства 23-летней украинки в США. Родные рассказали, что виновник жестокого убийства уже арестован.

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Теги: убийство, Германия, украинка, Алла Клишта
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Комментариев (3)
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маскишоу    07.06.2019, 11:08
Оценка:  +3
маскишоу
naiti i nakazat! somnevjus,chto eto bil nemec
SEMPENTY    07.06.2019, 11:05
Оценка:  +4
SEMPENTY
Найти негодяя и тоже выбросить в Рейн
Какий_и_Евкакий    07.06.2019, 11:51
Оценка:  0
Какий_и_Евкакий
Да! В плавках и ластах!
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