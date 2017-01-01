Тереза Мэй покинула пост лидера консерваторов

Мэй будет оставаться премьер-министром до тех пор, пока не изберут ее преемника на этом посту.

Тереза Мэй официально покинула 7 июня пост лидера Консервативной партии Великобритании. При этом, она останется на посту премьер-министра, пока партия не назначит ее преемника, пишет 7 июня Интерфакс.

10 июля будут представлены кандидатуры на должность лидера партии и премьера, а голосовать за них будут 13 июня в парламенте. В правила выборов внесли некоторые изменения для ускорения процесса избрания нового лидера.

Отныне для того, чтобы выдвигаться кандидатом в премьеры и лидеры партии, претендент должен заручиться поддержкой как минимум восьмерых депутатов-консерваторов. Раньше требовалось лишь два голоса.

Для прохождения во второй тур, кандидату нужно получить 17 голосов консерваторов из 313 в палате общин. В третьем туре необходимое количество составляет 33 депутатов.

Процесс будет продолжаться до тех пор, пока в предвыборной гонке не останутся два кандидата. После этого состоится голосование по почте. В нем будут участвовать 124 тысячи членов Консервативной партии, в результате которого и будет избран новый лидер партии.

Ожидается, что нового лидера консерваторов выберут на неделе, начинающейся 22 июля, поэтому Мэй может остаться на посту премьера еще шесть недель.

Перед своим уходом Мэй встретилась с президентом США Дональдом Трампом. Во время встречи стороны обсудили вероятность заключения сделки о свободной торговле.

Также сообщалось, что Мэй ошиблась с датой высадки союзнических войск в Нормандии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet