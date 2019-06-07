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Трамп рассказал, что испортило отношения США и РФ

Комментариев: 3
По мнению американского президента, именно расследование спецпрокурора Мюллера стало причиной ухудшения российско-американских отношений.
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Getty Images

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, почему испортились отношения США и России. Об этом он рассказал 7 июня в интервью телеканалу Fox News, передает Интерфакс.

По мнению американского президента, отношения между Россией и США испортились из-за расследования экс-директора ФБР спецпрокурора Роберта Мюллера.

"Думаю, у нас могут быть хорошие отношения с Россией. Они были испорчены фальшивой охотой на ведьм. У меня могут быть хорошие отношения с Россией", - заявил Трамп.

Трамп считает, что специальный прокурор "выставил себя дураком", когда выступил с комментарием о расследовании предполагаемого вмешательства РФ в выборы президента США.

В 2018 году Трамп заявил, что верит результатам расследования спецслужб и фактически признал вмешательство России в выборы американского президента. 

Уже через пару месяцев президент США назвал незаконным расследование по делу о вмешательстве РФ в процесс избрания нового американского лидера.

Как известно, расследование Мюллера не выявило связи Трампа с Россией.

 

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Теги: Россия, Россия-США, США, выборы в США, международные отношения, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Ruspidor    07.06.2019, 11:52
Оценка:  0
Ruspidor
Блондинка, а может это все-таки был старческий маразм?!
Мухоморище    07.06.2019, 11:19
Оценка:  +3
Мухоморище
К Гитлеру тоже хорошо относились,руку жали,торговали с Германией,олимпиаду провели.Все знают к чему это привело.Ситуация повторяется точь в точь.Продолжайте и дальше сюсюкаться с отсталой,злобной империей зла.
Peyot    07.06.2019, 11:12
Оценка:  +1
Peyot
тринди тринди шетерка кремлевская лилипутин уже приготови летеб таунхаус в ростовской области на двох с януковичем или асадом на твой выбор!
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