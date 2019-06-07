Трамп рассказал, что испортило отношения США и РФ

По мнению американского президента, именно расследование спецпрокурора Мюллера стало причиной ухудшения российско-американских отношений.

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, почему испортились отношения США и России. Об этом он рассказал 7 июня в интервью телеканалу Fox News, передает Интерфакс.

По мнению американского президента, отношения между Россией и США испортились из-за расследования экс-директора ФБР спецпрокурора Роберта Мюллера.

"Думаю, у нас могут быть хорошие отношения с Россией. Они были испорчены фальшивой охотой на ведьм. У меня могут быть хорошие отношения с Россией", - заявил Трамп.

Трамп считает, что специальный прокурор "выставил себя дураком", когда выступил с комментарием о расследовании предполагаемого вмешательства РФ в выборы президента США.

В 2018 году Трамп заявил, что верит результатам расследования спецслужб и фактически признал вмешательство России в выборы американского президента.

Уже через пару месяцев президент США назвал незаконным расследование по делу о вмешательстве РФ в процесс избрания нового американского лидера.

Как известно, расследование Мюллера не выявило связи Трампа с Россией.

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