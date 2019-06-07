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В РФ прокомментировали вероятно встречи Путина с Зеленским

Комментариев: 1
В Кремле продолжают настаивать, что все зависит от действий новой украинской власти.
В РФ пока не планируют встречу с Зеленским
В РФ пока не планируют встречу с Зеленским
kremlin.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал вероятность встречи Путина с Зеленским. Об этом передает Сегодня.

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Песков продолжает намекать на то, что в Кремле изучают поведение Украины и официальную позицию новой власти касательно Российской Федерации. На вопрос о том, планируется ли в ближайшее время встреча двух президентов, Песков ответил:

Пока в планах нет.

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Между тем, Песков не исключает такой сценарий, но это будет после того, как риторика Зеленского и его команды касательно украинско-российского кризиса.

Мы живем во время легких способов распространения разных заявлений, но судить надо по делам, - подчеркнул представитель Путина.

Напомним, Папа Римский и Путин поговорят об Украине. Понтифик встретится в Ватикане с российским президентом.

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Теги: РФ, Путин, Песков, Украина, Зеленский
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Комментариев (1)
LifeStriker    07.06.2019, 11:48
Оценка:  -1
LifeStriker
Тоесть если зеленский приползет на коленях к сепарам и путину и признает что крым украли законно , украина будет колонией россии как при яныке то тогда царь Хутин соизволит принять холопа ЗЕ
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