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Столкновение теплоходов в Будапеште: число погибших возросло

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В Будапеште обнаружили тело еще одной жертвы крушения катера на Дунае. Таким образом число погибших возросло до 19.
Число жертв крушения прогулочного катера в Венгрии возросло до 19
Число жертв крушения прогулочного катера в Венгрии возросло до 19

Число погибших в результате аварии экскурсионного судна в Будапеште, затонувшего в результате столкновения с круизным теплоходом на прошлой неделе, возросло до 19 человек. Об этом сообщает венгерское издание Origo.

Полиция сообщила, что в четверг обнаружила тела еще одной южнокорейской туристки и члена венгерского экипажа. Последнего нашли за 21 километр от места аварии вниз по течению.

Тела еще 9 человек - 8 южнокорейских туристов и одного венгерского члена экипажа - до сих пор ищут. Всего на борту прогулочного катера было 35 человек. 7 человек спаслись, 7 тел нашли в день аварии на дне Дуная.

Напомним, прогулочный катер Русалка затонул вечером 29 мая в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии. В него врезался большой круизный теплоход Viking Sigyn.

На борту лодки находились 35 человек - 33 корейских туриста и двое членов экипажа. На данный момент найдены тела 15 погибших.

Капитана судна задержала венгерская полиция по подозрению в халатности, которая привела к человеческим жертвам.

 

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Теги: судно, корабль, корабли, Румыния, кораблекрушения, Будапешт, катер, погибшие, теплоход
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Источник: korrespondent.net

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