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Крейсер США и корабль России чуть не столкнулись в море

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Экипаж корабля Адмирал Виноградов экстренно маневрировал, чтобы избежать столкновения с американским крейсером.
Ракетный крейсер USS Chancellorsville
Ракетный крейсер USS Chancellorsville
Korabli.eu

В Восточно-Китайском море едва не столкнулись крейсер США и российский корабль. Об этом 7 июня пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота России.

Сообщается, что американский крейсер совершил опасный маневр и чуть не столкнулся с российским противолодочным кораблем.

Известно, что инцидент произошел в 06:35. В нем участвовали крейсер с управляемым ракетным оружием USS Chancellorsville и большой противолодочный корабль Адмирал Виноградов.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота России и авианосная ударная группа Военно-морских сил США двигались параллельными курсами.

В пресс-службе сообщили, что американский крейсер резко изменил направление движения и пересек курс российского корабля в 50 метрах.

Экипажу российского корабля пришлось экстренно маневрировать, чтобы избежать столкновения. После произошедшего американской стороне заявили протест, добавили в ТОФ.

Ранее в Будапеште прогулочный катер столкнулся с туристическим лайнером. В результате происшествия погибли 19 человек

 

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Теги: Россия, США, корабль, море, флот
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Woodbrother    07.06.2019, 13:13
Оценка:  0
Woodbrother
БПЛК Адмирал виноградов неоднократно горел и тонул, один раз пожар сулчился прямо во время дня вмф на россии. Наверняка на ржавом рассейском корыте заклинило систему управления
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