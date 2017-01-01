Взрыв произошел недалеко от зданий, в которых расположены несколько компаний и жилых квартир. В них частично выбиты окна.

В центре шведского города Линчепинг произошле сильный взрыв. Минимум 19 человек получили травмы. Об этом сообщает Dagens Nyheter со ссылкой на представителя местных властей в пятницу, 7 июня.

"На данный момент мы точно не знаем число пострадавших. Можем подтвердить, что 19 человек с легкими ранениями были доставлены в больницу", – сказала пресс-секретарь местной администрации Бодил Кнутхаммар.

Взрыв произошел около 9.00 по местному времени на улице Хамнгатан недалеко от зданий, в которых расположены несколько компаний и жилых квартир. В них частично выбиты окна.

Причина произошедшего выясняется. На месте работает полиция и спасательные службы.

Cмотрите фотогалерею: В шведском городе произошел взрыв: 19 пострадавших

Ранее в шведском городе Норрчепинг прогремел взрыв в ювелирном магазине. До этого в Стокгольме произошел взрыв, в результате которого пострадали пять человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet