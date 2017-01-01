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Песчаные бури в Индии убили 19 человек

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На несколько регионов индийского штата Уттар-Прадеш обрушились мощные песчаные бури и шквалистый ветер.
Песчаная буря в Индии
Песчаная буря в Индии
scmp.com

За прошедшие сутки в индийском штате Уттар-Прадеш из-за песчаной бури погибли как минимум 19 человек и 48 человек пострадали от стихии. Об этом 7 июня пишет India Today.

На ряд регионов штата обрушились сильные песчаные бури. Их сопровождали шквалистых ветер и удары молний. Наибольшее количество погибших зафиксировали в городе Майнпури.

Представители местной власти отправили комиссию в пострадавшие районы для оказания помощи пострадавшим.

Ранее песчаная буря накрыла Египет. Власти страны попросили граждан не покидать без надобности свои дома.

Также сообщалось, что по индийским штатам в Уттар-Прадеш и Раджастхан прокатилась мощная песчаная буря с ураганом. Тогда из-за стихии погибли 143 человека. 

 

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Теги: Индия, стихия, песчаные бури
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Источник: korrespondent.net

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