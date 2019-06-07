ВМС США прокомментировали инцидент с кораблем России

Российский эсминец приблизился к крейсеру на расстояние от 15 до 30 метров, утверждает американская сторона.

Российский эсминец едва не столкнулся с американским ракетным крейсером Chancellorsville в Филиппинском море в результате собственных действий, которые были "небезопасными и непрофессиональными". Об этом сказал официальный представитель седьмого оперативного флота США Клейтон Досс, сообщает Reuters в пятницу, 7 июня.

"Действуя в Филиппинском море, российский эсминец класса Удалой совершил небезопасный маневр по отношению к крейсеру USC Chancellorsville", – отметил он.

При этом Досс назвал "пропагандой" утверждение российской стороны о том, что сам американский корабль совершил опасный маневр. По его словам, российский эсминец приблизился к крейсеру на расстояние от 15 до 30 метров.

Ранее стало известно, что в Восточно-Китайском море едва не столкнулись крейсер США и российский большой противолодочный корабль Адмирал Виноградов. Российская сторона обвинила американцев опасном маневре.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота России и авианосная ударная группа ВМС США двигались параллельными курсами.

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