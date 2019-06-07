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ВМС США прокомментировали инцидент с кораблем России

Комментариев: 4
Российский эсминец приблизился к крейсеру на расстояние от 15 до 30 метров, утверждает американская сторона.
Крейсер Chancellorsville и авианосец Ronald Reagan
Крейсер Chancellorsville и авианосец Ronald Reagan

Российский эсминец едва не столкнулся с американским ракетным крейсером Chancellorsville в Филиппинском море в результате собственных действий, которые были "небезопасными и непрофессиональными". Об этом сказал официальный представитель седьмого оперативного флота США Клейтон Досс, сообщает Reuters в пятницу, 7 июня.

"Действуя в Филиппинском море, российский эсминец класса Удалой совершил небезопасный маневр по отношению к крейсеру USC Chancellorsville", – отметил он.

При этом Досс назвал "пропагандой" утверждение российской стороны о том, что сам американский корабль совершил опасный маневр. По его словам, российский эсминец приблизился к крейсеру на расстояние от 15 до 30 метров.

Ранее стало известно, что в Восточно-Китайском море едва не столкнулись крейсер США и российский большой противолодочный корабль Адмирал Виноградов. Российская сторона обвинила американцев опасном маневре.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота России и авианосная ударная группа ВМС США двигались параллельными курсами.

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Теги: Россия, США, столкновение, корабль, корабли, Филиппины, столкновения, эсминец
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Lyonya-Space    07.06.2019, 16:03
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Наверно капитану раша корыта знатную бояру подогнали!
Michael2811    07.06.2019, 15:50
Оценка:  -2
Michael2811
В открытом море лучьшей цели чем авианосец просто нет! пара-тройка ,,Калибров,, из любой точки земного шара. Всех то и делов???? Если ,,Калибр,, Залетает в форточку на Банковой или Хрещатике, Так о чём говорить???
ParaBelumm    07.06.2019, 16:22
Оценка:  +1
ParaBelumm
Питушок дырявый, ты такой сказочник))))
Peyot    07.06.2019, 15:38
Оценка:  +2
Peyot
могли по тихому утопить это ржавое совковое корыто и морозится потом как рф нас там не было мы ничего не знаем. все равно раша никгда не рыпнется на США!
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