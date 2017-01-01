МИД Польши извинилось за фото министра с участницей кремлевского форума в Ялте

Спикер Чапутовича принесла публичные извинения за фото министра с Ярославской.

Министерство иностранных дел Польши принесло публичные извинения за фотографию министра Яцека Чапутовича с Анжеликой Ярославской, участницей экономического форума в оккупированном Крыму, организованного Кремлем. Об этом сообщает RMF24.

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По предварительной информации, фото было сделано во время банкета в Люблине в рамках недавнего саммита Триморья. Это было закрытое мероприятие, и гостей на него приглашала словенская сторона. Во время банкета к Чапутовичу подошла Ярославская, и они вместе позировали для фотографий.

Окружение Ярославской рассказало, что Чапутович во время разговора с ней поблагодарил за содействие мира в Украине.

Между тем, позиция самой Ярославской абсолютно отличается от официальной позиции МИД Польши, касательно украинско-российской войны на Донбассе и аннексии Крыма.

Это неудачное фото. Если оно кого-то обидело, то хотела бы за него извиниться, - заявила пресс-секретарь Чапутовича Ева Сувара.

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По ее словам, ошибкой было то, что никто не проверил список гостей банкета, чтобы знать, на кого обратить внимание, и рядом с министром не было никого, кто указал бы ему на определенные факты в отношении отдельных лиц.

Напомним, глава МИД Польши назвал различия между Порошенко и Зеленским. Дипломат отмечает, что политики отличаются по поведению, но он уверен, что политика Зеленского по защите Украины будет подобна политике Порошенко.