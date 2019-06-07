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Путин объявил о начале новой войны

Комментариев: 1
Российский президент считает, что действия американской стороны в отношении Huawei является началом новой технологической войны.
Владимир Путин
Владимир Путин
kremlin.ru

Президент России Владимир Путин отреагировал на ситуацию с Huawei в США. Об этом 7 июня пишет Газета.ру.

По его мнению, санкции, которым подверглась компания со стороны Америки означают начало новой технологической войны. Путин назвал беспрецедентным подобное выталкивание Huawei с рынка.

"Это уже называют первой технологической войной наступающей цифровой эпохи", - заявил Путин, который ранее рассказывал о мировой гегемонии.

Напомним, министерство торговли США внесло Huawei в черный список. США также призвали Канаду и союзников в Европе отказаться от использования техники Huawei.

В ответ Huawei подала иск в суд с просьбой признать неконституционным внесение ее в список запрещенных компаний.

 

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Теги: война, США, Путин, Технологии, Huawei
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Woodbrother    07.06.2019, 17:18
Оценка:  +5
Woodbrother
Все, не видать США рассейских смартфонов и планшетов.
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