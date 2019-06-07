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Опубликовано видео сближения кораблей США и РФ

Комментариев: 2
Судя по кильватерному следу, американский крейсер шел прямым курсом, а вот российский корабль Адмирал Виноградов сделал резкий поворот вправо.

В Сети опубликовано видео, на котором запечатлен момент опасного сближения военных кораблей США и России в море. Кадры были сняты с борта участвовавшего в инциденте американского крейсера Chancellorsville.

Это первое видео данного инцидента, ранее публиковалась только фотография, на которой запечатлены два корабля. Ее опубликовала на своей странице в Twitter корреспондент CNN в Пентагоне Барбара Старр. Она отметила, что это первый доступный снимок произошедшего.

Судя по кильватерному следу, американский крейсер шел прямым курсом, а вот российский большой противолодочный корабль Адмирал Виноградов сделал резкий поворот вправо.

Ранее стало известно, что в Восточно-Китайском море едва не столкнулись крейсер США и российский корабль Адмирал Виноградов. Российская сторона обвинила американцев опасном маневре.

В свою очередь представитель Седьмого флота США заявил, что инцидент произошел вообще в другом море – Филиппинском. По его словам, это российский корабль "совершил небезопасный маневр по отношению к крейсеру USC Chancellorsville".

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Теги: Россия, США, столкновение, видео, корабль, корабли, море, ВМС, ВМФ РФ, столкновения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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haarp    07.06.2019, 17:40
Оценка:  -2
haarp
На видео все наоборот , американский крейсер пошел в право перед носом противолодочного корабля, БМ вы хоть различайте где русский корабль а где американский , съемку вели с российского корабля
doc1    07.06.2019, 17:26
Оценка:  +5
doc1
кацапы как всегда ищут с кем бы сблизиться что бы подсыпать клофелина и ограбить!
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