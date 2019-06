Опубликовано видео сближения кораблей США и РФ

В Сети опубликовано видео, на котором запечатлен момент опасного сближения военных кораблей США и России в море. Кадры были сняты с борта участвовавшего в инциденте американского крейсера Chancellorsville.

Это первое видео данного инцидента, ранее публиковалась только фотография, на которой запечатлены два корабля. Ее опубликовала на своей странице в Twitter корреспондент CNN в Пентагоне Барбара Старр. Она отметила, что это первый доступный снимок произошедшего.

Судя по кильватерному следу, американский крейсер шел прямым курсом, а вот российский большой противолодочный корабль Адмирал Виноградов сделал резкий поворот вправо.

Video of the close encounter between the Russian Warship and US Navy ship in the East China Sea#Russia #US pic.twitter.com/6I2MnYne0C