Путин надеется на знакомство с Зеленским

Хозяин Кремля надеется познакомиться с новым украинским президентом.

Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин неожиданно ответил на несколько ключевых вопросов касательно отношения к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом передает zn.ua.

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По словам Путина, он не поздравил Зеленского с победой потому, что тот “до сих пор называет Россию агрессором”.

Он до сих пор называет РФ агрессором, - ответил Путин на вопрос о том, почему официально не было поздравлений со стороны Кремля.

Более того, Путин выразил надежду на то, что они вскоре познакомятся с украинским президентом.

Надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся с Зеленским, он хороший актер, но одно дело играть, а другое быть кем-то, - отметил Путин.

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Президент страны-агрессора отметил, что Зеленский еще никак себя не показал на политической арене, но “еще ничего не испортил своими заявлениями”.

Напомним, Путин объявил о начале новой войны. Российский президент считает, что действия американской стороны в отношении Huawei является началом новой технологической войны.