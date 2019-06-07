Путин надеется на знакомство с Зеленским
Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин неожиданно ответил на несколько ключевых вопросов касательно отношения к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом передает zn.ua.
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По словам Путина, он не поздравил Зеленского с победой потому, что тот “до сих пор называет Россию агрессором”.
Он до сих пор называет РФ агрессором, - ответил Путин на вопрос о том, почему официально не было поздравлений со стороны Кремля.
Более того, Путин выразил надежду на то, что они вскоре познакомятся с украинским президентом.
Надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся с Зеленским, он хороший актер, но одно дело играть, а другое быть кем-то, - отметил Путин.
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Президент страны-агрессора отметил, что Зеленский еще никак себя не показал на политической арене, но “еще ничего не испортил своими заявлениями”.
Напомним, Путин объявил о начале новой войны. Российский президент считает, что действия американской стороны в отношении Huawei является началом новой технологической войны.