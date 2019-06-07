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Путин надеется на знакомство с Зеленским

Комментариев: 6
Хозяин Кремля надеется познакомиться с новым украинским президентом.
Путин хочет познакомиться с Зеленским
Путин хочет познакомиться с Зеленским
EPA/UPG

Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин неожиданно ответил на несколько ключевых вопросов касательно отношения к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом передает zn.ua.

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По словам Путина, он не поздравил Зеленского с победой потому, что тот “до сих пор называет Россию агрессором”.

Он до сих пор называет РФ агрессором, - ответил Путин на вопрос о том, почему официально не было поздравлений со стороны Кремля.

Более того, Путин выразил надежду на то, что они вскоре познакомятся с украинским президентом.

Надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся с Зеленским, он хороший актер, но одно дело играть, а другое быть кем-то, - отметил Путин.

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Президент страны-агрессора отметил, что Зеленский еще никак себя не показал на политической арене, но “еще ничего не испортил своими заявлениями”.

Напомним, Путин объявил о начале новой войны. Российский президент считает, что действия американской стороны в отношении Huawei является началом новой технологической войны.

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Теги: Зеленский, Путин, поздравление, встреча, Кремль, агрессор
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Комментариев (6)
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Мамай1648    07.06.2019, 19:08
Оценка:  0
Мамай1648
Там за роялем место третьего явно пустовало.
BROKER666    07.06.2019, 19:08
Оценка:  -1
BROKER666
а типа на корпоративах кремля и газпрома зе ни разу не выступал? - там наверное не одну баклашку водки на бруденшафт вылакали
Coюзник    07.06.2019, 18:45
Оценка:  -1
Coюзник
Да задрали они уже, почему КГБист или кондитер может быть главой государства, а актер не может????
Coюзник    07.06.2019, 18:46
Оценка:  -1
Coюзник
Где указано какой профессией надо обладать что бы быть президентом???
colavova    07.06.2019, 19:07
Оценка:  0
colavova
в книге рецептов кэгэбиста Пригожина)))))))))
PINKIPAU    07.06.2019, 18:21
Оценка:  +2
PINKIPAU
Кстати, лаптю сватают новую гонку вооружений. Хотят экономически развалить Россию. А они и рады дурачки.
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