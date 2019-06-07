Путин о Беларуси: не объединение, а строительство союзного государства

Глава РФ заявил, что ставит целью не объединение России и Беларуси, а строительство союзного государства.

Президент РФ Владимир Путин отрицает возможное объединение России и Белоруссии к окончанию своего президентского срока - 2024 году. Об этом он сказал в пятницу, 7 июня, на пленарном заседании ПМЭФ-2019, сообщает ТАСС.

"Нет, и быть не может", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос ведущей.

Он заявил, что, по его мнению, белорусы, русские и украинцы - это изначально "единый народ", но со временем они обрели собственную идентичность.

"Мы относимся к этому с пониманием и уважением. Так сложилось, что мы живем в разных странах... Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения. У нас нет таких планов, целей", - добавил он.

Путин напомнил, что у России и Белоруссии есть планы взаимодействия.

"У нас есть план строительства так называемого союзного государства. Я убежден, что наши люди в этом заинтересованы. Многое уже в этом направлении сделано", - сказал Путин.

Он отметил, что многое из того, что было написано в договоре о создании союзного государства, пока не исполнено.

"Мы обсуждали с [президентом Белоруссии] Александром Григорьевичем [Лукашенко], можем ли мы в условиях сегодняшнего дня что-то выполнить из того, что не сделано или что-то добавить, что сейчас является актуальным", - резюмировал президент.

СССР - 2? Как объединяются Россия и Беларусь

Ранее Лукашенко назвал условия союза Беларуси с Россией. По его словам, главный принцип возможного союза Беларуси и РФ - равные условия для всех граждан и "постулат суверенитета".

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