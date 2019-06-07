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"В свое время не было никакой Украины": Путин сделал шокирующее заявление

Комментариев: 15
Путин утверждает, что русские и украинцы - один народ.
Путин сделал шокирующее заявление
Путин сделал шокирующее заявление
facebook.com/Putin.President

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Украины никогда не существовало.

Об этом сообщает УНИАН.

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Президент России Владимир Путин заявил, что раньше Украины не было, а украинцы, русские и белорусы - один народ.

На вопрос журналистов, будет ли объединение Беларуси и России, Путин ответил, что этого не состоится, потому что народ этих стран, в том числе и Украины, уже един.

Скажу почему: потому что история сложилась таким образом, что наш народ единый - а я считаю, что белорусы, русские и украинцы - это единый народ, - много раз об этом говорил, и так считаю, убежден, - отметил Путин.

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Путин также заявил, что Украины как самостоятельного государства ранее не существовало, она просто входила в состав империи.

В свое время не было никакой Украины, и украинцы, Запорожская сечь по сути вошла в состав империи. Они же не входили как украинцы – русские. Там определялась история, язык, вера, религия, все считали себя русскими… Украина - у края, на краю империи все это формировалось, - подчеркнул российский гарант.

И только перед первой Мировой войной, по словам Путина, Украина начала развивать идею идентичности, “расшатывая своего потенциального противника, пытаясь его разделить, что-то от него отодрать“. Президент РФ говорит, что из-за этого у части украинцев “формировалась собственная идентичность“.

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Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что будет поддерживать связь с главой Украины Владимиром Зеленским.

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Теги: путин, Украина, Россия, нация, народ, белорус, украинцы, русские
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Комментариев (15)
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LifeStriker    07.06.2019, 22:27
Оценка:  +1
LifeStriker
совсем поехал... Это уже старческое наверное..
PINKIPAU    07.06.2019, 22:18
Оценка:  +1
PINKIPAU
Дурачек ботоксный. Украл даже название у нас, у Киевской Руси. Плюю в твою морду((((((.
Next-Step    07.06.2019, 22:17
Оценка:  +1
Next-Step
Што, совсем сбрендил?
МаюРацию    07.06.2019, 22:07
Оценка:  0
МаюРацию
Чего шокирующего в правде?
Kolya1976    07.06.2019, 22:28
Оценка:  -1
Kolya1976
Правда в тому, що окупант ніколи не признає законність незалежного існування окупованих ним земель. Що для Гітлера Австрія була - "німецькою", що для Хутіна Україна - "расейською". І навіть Сирія - "ісконна руская земля", бо там з'явився кирзач РФ-кого солдафона.
VSHIVANKA    07.06.2019, 21:59
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ЭЙ , ПРОРОДИТЕЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА , КОПАТЕЛИ ЧЕРНОГО МОРЯ И ЗАВОДЧИКИ ХОХЛОЗАВРОВ С ХОХЛОЗОИДАМИ !
ПОЧЕМУ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР КИЕВСКИЙ , ДА И ВООБЩЕ ЛЮДИ ТЕХ ВРЕМЁН НЕ НОСИЛИ ВШИВАНКИ , ШАРОВАРЫ И ЧУБЧИКИ ? ))))))
Georg55    07.06.2019, 22:06
Оценка:  +3
Georg55
Когда стоял Киев на месте москвы квакали жабы!!
VSHIVANKA    07.06.2019, 22:12
Оценка:  -1
VSHIVANKA
МОЖЕТ БЫТЬ И ТАК , НО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ , ЧТО КИЕВ БЫЛ УКРОПНЫМ , ЕГО ЖИТЕЛИ БАЛАКАЛИ НА МОЙВЕ И НОСИЛИ ВШИВАНКИ ....)))
НА ТЕРРИТОРИИ ОКРАИНЫ ОН ОКАЗАЛСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИГР И ХОТЕЛОК ПРАВИТЕЛЕЙ ТЕХ ВРЕМЁН ....)))
haarp    07.06.2019, 21:47
Оценка:  -1
haarp
а когда Украина была ? , ведь до независимости от времен Древней Руси нет ни одной монеты
Alcoolique    07.06.2019, 21:32
Оценка:  -2
Alcoolique
слишком много этого палубного недоумка стало на бигмире.....тошнит уже.
Мухоморище    07.06.2019, 21:26
Оценка:  0
Мухоморище
В этом его большое заблуждение.Пусть съездит в украинское село и расейскую деревню))Всё встанет на свои места.Никогда трудолюбивый и свободолюбивый украинец не будет братом ленивому рабу-ордынцу.
haarp    07.06.2019, 21:44
Оценка:  +1
haarp
село от села и так отличается
haarp    07.06.2019, 21:49
Оценка:  0
haarp
чем отличается село от деревни разные вещи - гугл в помощь
Ira0958    07.06.2019, 21:19
Оценка:  -3
Ira0958
это он так считает, а мн просто наcpaть на его считание !
Serg2176    07.06.2019, 21:15
Оценка:  -4
Serg2176
заклинило
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