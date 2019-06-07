"В свое время не было никакой Украины": Путин сделал шокирующее заявление

Путин утверждает, что русские и украинцы - один народ.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Украины никогда не существовало.

Об этом сообщает УНИАН.

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Президент России Владимир Путин заявил, что раньше Украины не было, а украинцы, русские и белорусы - один народ.

На вопрос журналистов, будет ли объединение Беларуси и России, Путин ответил, что этого не состоится, потому что народ этих стран, в том числе и Украины, уже един.

Скажу почему: потому что история сложилась таким образом, что наш народ единый - а я считаю, что белорусы, русские и украинцы - это единый народ, - много раз об этом говорил, и так считаю, убежден, - отметил Путин.

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Путин также заявил, что Украины как самостоятельного государства ранее не существовало, она просто входила в состав империи.

В свое время не было никакой Украины, и украинцы, Запорожская сечь по сути вошла в состав империи. Они же не входили как украинцы – русские. Там определялась история, язык, вера, религия, все считали себя русскими… Украина - у края, на краю империи все это формировалось, - подчеркнул российский гарант.

И только перед первой Мировой войной, по словам Путина, Украина начала развивать идею идентичности, “расшатывая своего потенциального противника, пытаясь его разделить, что-то от него отодрать“. Президент РФ говорит, что из-за этого у части украинцев “формировалась собственная идентичность“.

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Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что будет поддерживать связь с главой Украины Владимиром Зеленским.