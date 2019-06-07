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США ввели новые санкции против Ирана

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Санкции ввели против крупнейшей нефтяной компании страны, которую подозревают в спонсировании Корпуса стражей исламской революции.
США усилили нефтяные санкции против Ирана
США усилили нефтяные санкции против Ирана

США ввели новый, широкий пакет санкций против Ирана, направленных против нефтеперерабатывающего бизнеса страны, который является одним из основных источников финансирования Корпуса стражей исламской революции - вооруженного оплота действующего режима. Об этом говорится в официальном сообщении, распространенном в пятницу, 7 июня, Министерством финансов США.

В частности, в списке санкций указана иранская компания Persian Gulf Petrochemical Industry Co, а также почти четыре десятка ее дочерних предприятий и иностранных компаний-агентов продажи иранской нефти.

Эта компания отвечает за половину экспорта продуктов нефтехимической промышленности Ирана и владеет около 40% иранских предприятий в этой отрасли.

В Минфине США отмечают, что благодаря деятельности Persian Gulf Petrochemical Industry Co иранское руководство и Корпус стражей исламской революции получали миллиарды долларов.

Как подчеркнули в администрации США, введенные ограничения стали частью кампании "максимального давления" на Иран, направленного на изоляцию этой страны на международных рынках.

Ранее в США назвали условие для новой сделки с Ираном. В Вашингтоне ожидали того, что Иран вернется за стол переговоров из-за санкций.

Напомним, в начале мая Иран отказался выполнять часть договоренностей по ядерной сделке. Позже в Персидском заливе произошло обострение, и США сосредоточили в этом регионе как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, в свою очередь, говорил, что Иран не намерен вести войну с США, но продолжит сопротивление Вашингтону.  

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Теги: нефть, США, Иран, санкции
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Источник: korrespondent.net

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