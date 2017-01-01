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Трамп раскритиковал NASA за разговоры о полетах на Луну

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Американский лидер призвал космическое агентство сосредоточиться на более важных проектах, таких как освоение Марса.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп призвал NASA сосредоточиться на вопросах обороны, науки и освоении Марса, а не говорить о полетах на Луну. Об этом он написал в Twitter 7 июня.
 
"Учитывая все те средства, что мы тратим, NASA не должно говорить о полетах на Луну - мы сделали это 50 лет назад. Они должны сконцентрироваться на гораздо более масштабных вещах, которыми мы занимаемся, в том числе на Марсе, обороне и науке", - отметил америкаснкий лидер.
 
В пятницу NASA объявило о планах коммерциализации Международной космической станции. В связи с этим ведомство разработало план, реализация которого, как предполагается, позволит сосредоточить усилия на программе пилотируемых полетов на Луну.
 
Напомним, в конце марта Трамп потребовал любыми необходимыми средствами отправить американцев на Луну к 2024 году.
 

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Теги: Марс, США, NASA, Луна, освоение космоса, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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