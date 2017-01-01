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Трамп отложил введение пошлин на импорт из Мексики

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США и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантам, подчеркнул американский лидер.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о введение новых пошлин в отношении Мексики отложено на неопределенный срок, так как стороны пришли к соглашению. Об этом он написал в Twitter 8 июня.

"Я рад сообщить, что Соединенные Штаты Америки достигли соглашения с Мексикой. Пошлины, которые США планировали ввести в понедельник против Мексики, в этой связи приостановлены на неопределенный срок", - подчеркнул американский лидер.

Он также добавил, что Мексика согласилась принять решительные меры чтобы остановить поток миграции к южной границе США.

По словам Трампа, Госдепартамент в ближайшее время предоставит подробности переговоров.

Напомним, 30 мая Трамп объявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе.

Позже он пригрозил, что если Вашингтон не достигнет соглашения с Мехико, то пошлины начнут действовать с 10 июня и будут расти.

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Теги: США, Мексика, Пошлины, соглашение, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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