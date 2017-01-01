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Мадуро приказал открыть границу с Колумбией

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Венесуэльский лидер распорядился открыть пограничные пункты в штате Тачира, которые были закрыты на фоне обострения в феврале.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал открыть закрытую в феврале границу страны с Колумбией. Об этом он сообщил в Twitter 8 июня.

"Во исполнение в полной мере нашего суверенитета я приказал открыть пограничные переходы с Колумбией в штате Тачира с субботы, 8 июня. Мы - мирный народ, который твердо защищает нашу независимость и самоопределение", - подчеркнул Мадуро.

Напомним, в феврале президент Венесуэлы закрыл границу с Бразилией и объявил о разрыве всех отнощений с Колумбией.

Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция объявила о намерении доставить из этих стран гуманитарную помощь. 

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Теги: Колумбия, граница, Венесуэла, Мадуро, Николас Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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