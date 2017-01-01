В Пакистане подорвали автомобиль с военными

За месяц в Пакистане в результате нападений было убито 10 сотрудников сил безопасности и 35 получили ранения.

В результате взрыва погибло четыре военных

В результате взрыва бомбы в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана по меньшей мере четверо военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения. Об этом в субботу, 8 июня, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на пресс-службу армии Пакистана.

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Отмечается, что за последний месяц в результате нападений в общей сложности было убито 10 сотрудников сил безопасности страны и 35 получили ранения.

Ответственность за инцидент пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Ранее сообщалось, что в Луганской области подорвался трактор, в результате чего два мирных жителя получили ранения.