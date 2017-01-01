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В США в лотерее сорван джекпот в $530 млн

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В проданном билете совпали все цифры, необходимые для выигрыша джекпота – 17, 19, 27, 40, 68 и золотой "мега-шар" 2.
Победитель может получить $345,2 млн одним платежом
Победитель может получить $345,2 млн одним платежом

В США состоялся розыгрыш лотереи Mega Millions, в котором был сорван джекпот в размере $530 млн. Об этом сообщается на сайте лотереи в субботу, 8 июня.

"Один билет в Калифорнии выиграл джекпот MegaMillions в размере $530 млн", – говорится в сообщении.

Розыгрыш лотереи проводился в пятницу вечером по местному времени. В проданном билете совпали все цифры, необходимые для выигрыша джекпота – 17, 19, 27, 40, 68 и золотой "мега-шар" 2.

Отмечается, что это седьмой по величине джекпот лотерии Mega Millions в истории. Если победитель захочет получить деньги одним платежом, то ему достанется $345,2 млн.

Напомним, в октябре прошлого года в лотерее Mega Millions был разыгран рекордный джекпот в истории – более $1,5 млрд.

Позже стало известно, что билет был продан в штате Южная Каролина. Победитель выбрал опцию получения единовременного платежа в размере почти $878 млн.

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Теги: США, Калифорния, деньги, лотерея, выигрыш, джекпот
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Источник: korrespondent.net

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