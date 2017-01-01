Страны G20 договорились об обращении с искусственным интеллектом

Разработчики и пользователи технологий ИИ должны уважать права человека и демократические ценности, а сами системы должны быть надежными.

Необходимо, чтобы в центре использования искусственного интеллекта стоял человек, говорится в заявлении dpa

Страны "большой двадцатки" впервые договорились о принципах обращения с искусственным интеллектом (ИИ). Они прописаны в совместном заявлении, опубликованном в субботу, 8 июня, по итогам встречи министров экономики государств G20 в японском городе Цукуба.

В документе говорится, что разработчики и пользователи технологий ИИ "должны уважать основные юридические принципы, права человека и демократические ценности". Также отмечается, что для повышения доверия к технологиям ИИ и полной реализации их потенциала необходимо, чтобы в центре использования искусственного интеллекта стоял человек.

Другой принцип гласит, что системы ИИ должны быть "устойчивы, защищены и надежны" на протяжении всего периода их использования и не должны нести с собой "никаких неприемлемых рисков".

Напомним, 22 мая принципы обращения с ИИ зафиксировала также Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Она объединяет 36 экономически развитых стран мира, совместно с еще шестью государствами – Аргентиной, Бразилией, Коста-Рикой, Колумбией, Перу и Румынией. В ОЭСР указали, в частности, на необходимость прозрачно вести разработки в сфере ИИ и снабжать такие системы соответствующей маркировкой.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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