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В Испании сломался аттракцион: 28 пострадавших

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Во время движения главная опора карусели раскололась пополам и части конструкции привалили собой людей. Среди пострадавших много детей.
Авария карусели произошла на ярмарке
Авария карусели произошла на ярмарке

В Испании не менее 28 человек пострадали из-за аварии карусели на ярмарке, которая проходила в небольшом городе Сан-Хосе де Ла-Риконада возле Севильи. Об этом сообщает Daily Mail в субботу, 8 июня.

Свидетели рассказали, что во время движения главная опора карусели раскололась пополам и части конструкции привалили собой людей, которые катались на этом аттракционе. Среди пострадавших много детей.

Так, 11-летнюю девочку и женщину эвакуировали воздушным транспортом с тяжелыми травмами головы и ног. С серьезными травмами головы госпитализирована еще одна 13-летняя девочка. Всего в больницы Севильи попали шесть детей в вовзрасте от 12 до 14 лет.

Полиция выясняет причины инцидента. Аттракцион был построен в 2001 году и имел все сертификаты безопасности. Парк развлечений временно закрыли для посетителей.

Cмотрите фотогалерею: В Испании сломался аттракцион: 28 пострадавших

Ранее в Одесской области в парке развлечений погиб 42-летний мужчина. Он сорвался с кресла карусели, во время ее движения и упал на землю. Очевидцы говорят о нескольких версиях произошедшего: от не пристегнутых должным образом ремней безопасности до нарушения техники безопасности самим погибшим. Трагедия произошла на глазах у родных мужчины.

Также в США три человека пострадали в результате поломки аттракциона Водные горки в парке отдыха и развлечений в Риверсайде.

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Теги: Испания, Севилья, видео, фото, авария, карусель, аттракционы, аттракцион, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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