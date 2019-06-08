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Погиб посаженный Макроном и Трампом дуб

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Молодой дуб, посаженный президентами США и Франции, не смог пустить корни в почве во дворе Белого дома.
Дональд и Меланья Трамп и Эммануэль Макрон
Дональд и Меланья Трамп и Эммануэль Макрон

Посаженный на лужайке перед Белым домом в Вашингтоне президентом США Дональдом Трампом и французским лидером Эмманюэлем Макроном дум погиб, пишет Le Figaro.
 
Дерево погибло, пострадав из-за длительного фитосанитарного карантина при ввозе в США. Предположительно, дуб не смог нормально пустить корни в почве. 
 
Эмманюэль Макрон с супругой Брижит посетили Белый дом 25 апреля 2018 года. Их визит был приурочен к 250-летию отношений между США и Францией. Президентская чета вместе с Дональдом и Меланьей Трамп высадила во дворе Белого дома дуб, привезенный из Франции. 

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Теги: США, Белый Дом, дерево, дуб
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Источник: korrespondent.net

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