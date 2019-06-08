Скончался брат Хиллари Клинтон



Бывшая глава Государственного департамента США Хилари Клинтон в Twitter сообщила о смерти своего младшего брата Тони Клинтона.

We lost my brother Tony last night. It’s hard to find words, my mind is flooded with memories of him today. When he walked into a room he’d light it up with laughter. He was kind, generous, & a wonderful husband to Megan & father to Zach, Simon, & Fiona. We’ll miss him very much. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) June 8, 2019

"Мы потеряли моего брата Тони прошлой ночью. Трудно найти слова, мою голову сегодня переполняют воспоминаниями о нем. Когда он входил в комнату, он освещал ее смехом. Он был добрым, щедрым и замечательным мужем для Меган и отцом для Зака, Саймона и Фионы", – написала она в субботу, 8 июня.