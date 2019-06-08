Скончался брат Хиллари Клинтон
Брату экс-госсекретаря США Тони Клинтону было 65 лет. Бывшая глава Госдепа не уточнила причину смерти родственника.
Бывшая глава Государственного департамента США Хилари Клинтон в Twitter сообщила о смерти своего младшего брата Тони Клинтона.
"Мы потеряли моего брата Тони прошлой ночью. Трудно найти слова, мою голову сегодня переполняют воспоминаниями о нем. Когда он входил в комнату, он освещал ее смехом. Он был добрым, щедрым и замечательным мужем для Меган и отцом для Зака, Саймона и Фионы", – написала она в субботу, 8 июня.
We lost my brother Tony last night. It’s hard to find words, my mind is flooded with memories of him today. When he walked into a room he’d light it up with laughter. He was kind, generous, & a wonderful husband to Megan & father to Zach, Simon, & Fiona. We’ll miss him very much.— Hillary Clinton (@HillaryClinton) June 8, 2019
Брату Хиллари Клинтон было 65 лет. Экс-госсекретарь США не уточнила причину смерти брата.
Напомним, ранее сообщалось, что Хиллари Клинтон отказалась от участия в выборах президента США в 2020 года. Экс-госсекретарь планирует заняться кинобизнесом.
Напомним, ранее сообщалось, что Хиллари Клинтон отказалась от участия в выборах президента США в 2020 года. Экс-госсекретарь планирует заняться кинобизнесом.
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