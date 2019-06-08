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Скончался брат Хиллари Клинтон

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Брату экс-госсекретаря США Тони Клинтону было 65 лет. Бывшая глава Госдепа не уточнила причину смерти родственника.
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон

Бывшая глава Государственного департамента США Хилари Клинтон в Twitter сообщила о смерти своего младшего брата Тони Клинтона. 
 
"Мы потеряли моего брата Тони прошлой ночью. Трудно найти слова, мою голову сегодня переполняют воспоминаниями о нем. Когда он входил в комнату, он освещал ее смехом. Он был добрым, щедрым и замечательным мужем для Меган и отцом для Зака, Саймона и Фионы", – написала она в субботу, 8 июня.

 
Брату Хиллари Клинтон было 65 лет. Экс-госсекретарь США не уточнила причину смерти брата.

Напомним, ранее сообщалось, что Хиллари Клинтон отказалась от участия в выборах президента США в 2020 года. Экс-госсекретарь планирует заняться кинобизнесом.

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Теги: США, Хиллари Клинтон, Клинтон, брат
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Источник: korrespondent.net

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