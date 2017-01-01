Столкновение теплоходов в Будапеште: допрошен украинский капитан

Правоохранители Венгрии сообщили, что украинский капитан остается единственным подозреваемым.

Катер с туристами затонул в Дунае



Венгерская полиция допросила 230 человек и 66 свидетелей смертельного столкновения судов на реке Дунай, в результате которого погибли 19 туристов, сообщает Венгерская полиция допросила 230 человек и 66 свидетелей смертельного столкновения судов на реке Дунай, в результате которого погибли 19 туристов, сообщает Associated Press

Гражданин Украины, капитан круизного судна, во время допроса не предоставил никаких деталей происшествия. В настоящее время он остается единственным подозреваемым в этом деле.



Напомним, прогулочный Напомним, прогулочный катер Русалка затонул вечером 29 мая в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии. В него врезался большой круизный теплоход Viking Sigyn.

На борту лодки находились 35 человек - 33 корейских туриста и двое членов экипажа. По последним данным, погибли 19 туристов, граждан Южной Кореи. Капитана судна задержала венгерская полиция по подозрению в халатности, которая привела к человеческим жертвам.

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