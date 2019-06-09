18 человек погибли в результате ДТП в Нигерии

Лобовое столкновение грузового автомобиля с автобусом произошло в штате Ондо на юге Нигерии.



По меньше мере 18 человек погибли в результате аварии, которая произошла в штате Ондо на юге Нигерии, сообщает

По меньше мере 18 человек погибли в результате аварии, которая произошла в штате Ондо на юге Нигерии, сообщает Xinhua

Лобовое столкновение грузового автомобиля с автобусом, направлявшимся в столицу Абуджа, произошло субботу, 8 июня. Грузовик попытался объехать препятствие на дороге и столкнулся с автобусом.



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