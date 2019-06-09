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18 человек погибли в результате ДТП в Нигерии

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Лобовое столкновение грузового автомобиля с автобусом произошло в штате Ондо на юге Нигерии.
ДТП произошло в Нигерии
ДТП произошло в Нигерии
AP (архив)

По меньше мере 18 человек погибли в результате аварии, которая произошла в штате Ондо на юге Нигерии, сообщает Xinhua.
 
Лобовое столкновение грузового автомобиля с автобусом, направлявшимся в столицу Абуджа, произошло субботу, 8 июня. Грузовик попытался объехать препятствие на дороге и столкнулся с автобусом. 
 
В результате полный автобус с 18 людьми загорелся. Никто не выжил.

Напомним, на днях в Дубае произошло смертельное ДТП с участием туристического автобуса. Жертвами ДТП  стали 17 человек.

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Теги: ДТП, Нигерия, жертвы, автобус
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Источник: korrespondent.net

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