18 человек погибли в результате ДТП в Нигерии
Лобовое столкновение грузового автомобиля с автобусом произошло в штате Ондо на юге Нигерии.
По меньше мере 18 человек погибли в результате аварии, которая произошла в штате Ондо на юге Нигерии, сообщает Xinhua.
Лобовое столкновение грузового автомобиля с автобусом, направлявшимся в столицу Абуджа, произошло субботу, 8 июня. Грузовик попытался объехать препятствие на дороге и столкнулся с автобусом.
В результате полный автобус с 18 людьми загорелся. Никто не выжил.
Напомним, на днях в Дубае произошло смертельное ДТП с участием туристического автобуса. Жертвами ДТП стали 17 человек.
Напомним, на днях в Дубае произошло смертельное ДТП с участием туристического автобуса. Жертвами ДТП стали 17 человек.
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