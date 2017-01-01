Секретный самолет готовится к первому полету в США

Американская компания Otto Aviation готовит к летным испытаниям инновационный самолет-пулю Celera 500L.



В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет, передает В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет, передает The War Zone

Отмечается, что уже были проведены испытания усовершенствованной модели самолета и вскоре Celera 500L может отправиться в первый полет.

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