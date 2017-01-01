18 тысяч человек покинули Венесуэлу после открытия границы с Колумбией

При этом в сторону Боливарианской Республики 8 июня выехало примерно девять тысяч человек.

Из Венесуэлы массово бегут люди Getty Images



Не менее 18 тысяч граждан Венесуэлы въехали на территорию Колумбии после открытия границы, сообщает колумбийская миграционная служба.

"Около 18 тысяч человек прибыли из Венесуэлы в департамент Норте-де-Сантандер после заявления Николаса Мадуро об открытии пограничных пунктов перехода в штате Тачира", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в сторону Боливарианской Республики выехало примерно девять тысяч человек.

Обстановка на границе Колумбии с Венесуэлой остается спокойной.

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