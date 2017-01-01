18 тысяч человек покинули Венесуэлу после открытия границы с Колумбией
При этом в сторону Боливарианской Республики 8 июня выехало примерно девять тысяч человек.
Не менее 18 тысяч граждан Венесуэлы въехали на территорию Колумбии после открытия границы, сообщает колумбийская миграционная служба.
"Около 18 тысяч человек прибыли из Венесуэлы в департамент Норте-де-Сантандер после заявления Николаса Мадуро об открытии пограничных пунктов перехода в штате Тачира", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в сторону Боливарианской Республики выехало примерно девять тысяч человек.
Обстановка на границе Колумбии с Венесуэлой остается спокойной.
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Напомним, 8 июня президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал открыть закрытую в феврале границу страны с Колумбией.
Напомним, 8 июня президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал открыть закрытую в феврале границу страны с Колумбией.
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