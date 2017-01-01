Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

18 тысяч человек покинули Венесуэлу после открытия границы с Колумбией

Комментариев: 0
При этом в сторону Боливарианской Республики 8 июня выехало примерно девять тысяч человек.
Из Венесуэлы массово бегут люди
Из Венесуэлы массово бегут люди
Getty Images

Не менее 18 тысяч граждан Венесуэлы въехали на территорию Колумбии после открытия границы, сообщает колумбийская миграционная служба.
 
"Около 18 тысяч человек прибыли из Венесуэлы в департамент Норте-де-Сантандер после заявления Николаса Мадуро об открытии пограничных пунктов перехода в штате Тачира", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что в сторону Боливарианской Республики выехало примерно девять тысяч человек.
 
Обстановка на границе Колумбии с Венесуэлой остается спокойной.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Колумбия, граница, Венесуэла, мигранты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь