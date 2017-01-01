Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Президент Албании отменил выборы

Комментариев: 0
Илир Мета свое решение отменить выборы объяснил необходимостью снизить политическое напряжение в Албании.
Акция протеста в Албании
Акция протеста в Албании


Президент Албании Илир Мета отменил назначенные на 30 июня муниципальные выборы, передает Associated Press.

Свое решение отменить выборы он объяснил необходимостью снизить политическое напряжение в Албании.
 
По словам Меты, текущие обстоятельства не обеспечивают необходимых условий для проведения "подлинных, демократических, представительных и всеобъемлющих выборов" в конце этого месяца.

Штурм парламента в Албании: ранены более 20 человек
 
Напомним, на днях в столице Албании Тирана тысячи жителей вышли на протест против действующего правительства и требованием провести досрочные выборы. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Выборы, Албания, выборы 2012, политический кризис
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь