Президент Албании отменил выборы

Илир Мета свое решение отменить выборы объяснил необходимостью снизить политическое напряжение в Албании.



Президент Албании Илир Мета отменил назначенные на 30 июня муниципальные выборы, передает Associated Press.

Свое решение отменить выборы он объяснил необходимостью снизить политическое напряжение в Албании.





Штурм парламента в Албании: ранены более 20 человек По словам Меты, текущие обстоятельства не обеспечивают необходимых условий для проведения "подлинных, демократических, представительных и всеобъемлющих выборов" в конце этого месяца.

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