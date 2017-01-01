Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Бостоне вагон метро сошел с рельсов: пострадали 10 человек

Комментариев: 0
Авария произошла между станциями Фенуэй и Кенмор. Инцидент вызвал серьезные задержки в движении поездов.
В американском метро произошла авария
В американском метро произошла авария

Вагон поезда сошел с рельсов в метро Бостона в американском штате Массачусетс, сообщает  пожарная служба города в Twitter.
 
Инцидент произошел между станциями Фенуэй и Кенмор в субботу, 8 июня. В результате ЧП пострадали 10 человек, в том числе и машинист. Девять пострадавших госпитализировали.
 
Авария вызвала серьезные задержки в движении поездов. Причины устанавливаются.


Напомним, ранее поезд сошел с рельсов на линии метро в японском городе Иокогама, расположенном рядом с Токио. В результате инцидента никто из них не пострадал.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, метро, Поезд, авария, Бостон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь