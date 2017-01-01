В Бостоне вагон метро сошел с рельсов: пострадали 10 человек

Авария произошла между станциями Фенуэй и Кенмор. Инцидент вызвал серьезные задержки в движении поездов.



Вагон поезда сошел с рельсов в метро Бостона в американском штате Массачусетс, сообщает пожарная служба города в Twitter.

Инцидент произошел между станциями Фенуэй и Кенмор в субботу, 8 июня. В результате ЧП пострадали 10 человек, в том числе и машинист. Девять пострадавших госпитализировали.





Апокалипсис. В метро Киева отключили автоматы с жетонами Авария вызвала серьезные задержки в движении поездов. Причины устанавливаются.



Напомним, ранее поезд Напомним, ранее поезд сошел с рельсов на линии метро в японском городе Иокогама, расположенном рядом с Токио. В результате инцидента никто из них не пострадал.

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