США допускают аннексию Израилем части Западного берега реки Иордан

Израиль имеет право сохранить за собой часть Западного берега, заявил посол США в Израиле в интервью The New York Times.

Высокопоставленный американский дипломат не исключает аннексию Израилем части Западного берега реки Иордан. "Я считаю, что Израиль имеет право сохранить за собой часть Западного берега" Иордана, заявил посол США в Израиле Дэвид Фридман в интервью изданию The New York Times.

При этом дипломат ничего не сказал о возможной реакции Вашингтона на подобный шаг со стороны Израиля.

Заявление Фридмана прозвучало на фоне подготовки администрацией президента США плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Официальный Вашингтон пока не назвал дату обнародования этого документа. Лидеры палестинцев выступают против переговоров с американскими властями с тех пор как президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и объявил о переносе посольства из Тель-Авив а в декабре 2017 года.

В апреле, перед выборами в израильский парламент, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что рассматривает возможность аннексии областей с еврейскими поселениями на Западном берегу реки Иордан. В отличие от Голанских высот и Восточного Иерусалима, которые Израиль захватил в ходе Шестидневной войны против коалиции арабских государств в 1967 году и позднее аннексировал, он до сих пор не распространил свой суверенитет на еврейские поселения Западного берега, где проживают более 400 000 человек.

Ранее сообщалось, что у США готов план урегулирования палестино-израильского конфликта.

Источник: Русская служба DW

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