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Президент Мексики предложил Трампу развивать дружбу

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Обрадор заявил, что у него состоялся телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, .
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что в состоявшейся телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом предложил развивать дружественные связи между двумя странами и подтвердил готовность к диалогу.

"Я сказал, ему, что сообщу, когда буду в Тихуане, что не грозил ему кулаком, а помахал ему рукой с открытой ладонью", - написал мексиканский президент в своем Twitter.

Он сделал эту запись в городе Тихуане пограничного с США мексиканского штата Нижняя Калифорния, где запланирован митинг в поддержку соглашения с Вашингтоном по тарифам.

Ранее власти Мексики обязались развернуть Национальную гвардию на границе с США, чтобы бороться с нелегальной миграцией.

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Теги: США, телефон, нелегалы, граница, Мексика, Трамп, Дональд Трамп, нелегальные мигранты, Телефонные переговоры
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Источник: korrespondent.net

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