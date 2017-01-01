В Индии от пылевых бурь умерло уже 34 человека

В эпицентре находятся два штата Индии.

В Индии от пылевой бури умерло уже 34 человека facebook.com/indiaplanet

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В результате непогоды, вызванной пылевыми бурями, дождями и грозами в штатах Уттар-Прадеш и Мадхья-Прадеш в Индии число жертв увеличилось до 34 человек, передает УНН со ссылкой на агентство Anadolu.

В местных властях сообщили, что в штате Уттар-Прадеш погибли 26 человек, еще 8 смертей произошло в штате Мадхья-Прадеш.

Ранее сообщалось, что песчаные бури в Индии убили 19 человек. На несколько регионов индийского штата Уттар-Прадеш обрушились мощные песчаные бури и шквалистый ветер.