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Премьер Молдовы как и.о. президента распустил парламент

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Конституционный суд Молдавии сегодня передал полномочия президента и.о. премьера Павлу Филипу.
Павел Филип
Павел Филип
NTV.md

Действующий премьер-министр Молдовы Павел Филип, по решению Конституционного суда исполняющий обязанности президента, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные парламентские выборы на 6 сентября.

На брифинге он объяснил это тем, что действующий президент Игорь Додон отказался подписать указ о роспуске парламента и поддержал действия парламента, который КС признал незаконным.

Ранее сегодня Конституционный суд Молдовы временно отстранил от должности Додона и назначил Филипа и.о. президента. Такое решение КС принял по запросу группы депутатов от Демпартии.

 

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Теги: Конституционный суд, Молдова, парламент, роспуск, Игорь Додон
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Источник: korrespondent.net

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